Geen Vertonghen en Dele Alli tegen PSV, Eriksen wel fit

Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur weet nog niet of hij Christian Eriksen woensdag in de uitwedstrijd tegen PSV vanaf het begin mee laat doen. Danny Rose, Jan Vertonghen en Dele Alli komen zeker niet in actie vanwege blessures.

De middenvelder is net hersteld van een dijbeenblessure en kwam zaterdag in de competitiewedstrijd tegen West Ham United als invaller binnen de lijnen. ,,Christian is fit en kan spelen. We zullen morgen zien of dat vanaf het begin is of mogelijk als invaller’', aldus de Argentijnse coach van de Londenaren voor aanvang van de laatste training van zijn ploeg in het Philips-stadion. Pocchetino kan zeker niet rekenen op Danny Rose, Dele Alli en Jan Vertonghen. Het trio kampt met blessures.

Tottenham doet het met vier achtereenvolgende zeges in de Premier League uitstekend. In de Champions League is de ploeg, net als PSV, nog puntloos. Pochettino: ,,Als we nog mee willen doen, zullen we moeten winnen. Dat geldt voor PSV natuurlijk ook. We hebben veel respect voor ze. Het is een grote club met veel historie.’’

In de uitwedstrijd tegen Inter verspeelden de Spurs in september tijdens de eerste speelronde een voorsprong van 0-1. De Italianen scoorden in de 85e en 92e minuut en wonnen zo alsnog. Vorig seizoen strandde Tottenham in de achtste finales van de Champions League tegen Juventus. Ook toen gaf de ploeg van Pochettino na rust een voorsprong van 1-0 weg en werd het 1-2.