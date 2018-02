Geen videoscheidsrechter in nieuwe Champions Leagueseizoen

De Sloveen wil dat er nog meer getest wordt met het systeem voordat er over een invoering gesproken kan worden. Eerder gaf Ceferin al aan dat een videoscheidsrechter op dit moment meer problemen oplevert, dan het oplost.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino ziet het wel zitten in de videoscheidsrechter. ,,We moeten onze beslissingen baseren op feiten en niet op gevoel. Het feit is dat het aantal juiste beslissingen per wedstrijd omhoog gaat met de videoscheids, van 93 procent naar 99 procent."

De videoscheidsrechter wordt tijdens het komende WK in Rusland al wel gebruikt. ,,Als we kunnen voorkomen dat de beslissing op het WK valt door een scheidsrechterlijke dwaling, dan is het onze plicht om dat te doen. Voorlopig verliezen we veel meer tijd aan inworpen en vrije trappen dan aan het wachten op de videoscheidsrechter."