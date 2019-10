Geen vijfde titel voor Djokovic, Tsitsipas in drie sets te sterk

Djokovic ging nog wel voortvarend van start in de niet volledig gevulde Qizhong Forest Sports City Arena. Hij brak zijn Griekse opponent bij zijn eerste poging en zag hem in het restant van de openingsset niet meer terug. In de tweede set brak Tsitsipas de mondiale nummer 1 op een beslissend moment, waarmee hij een derde set uit het vuur sleepte. Daarin was wederom één servicebreak doorslaggevend. De als zesde geplaatste Tsitsipas ging bij 2-1 door de opslag van Djokovic, bleef zelf ijzersterk spelen op eigen service en maakte het na iets meer dan twee uur op de baan gestaan te hebben af.

Opvallend genoeg staat het nu 2-1 in onderlinge ontmoetingen, in het voordeel van Tsitsipas. De 21-jarige wereldtopper gaat het in de halve finale opnemen tegen Daniil Medvedev, die een wedstrijd eerder Fabio Fognini versloeg. In de avondsessie staan de overige twee kwartfinales op het programma in de Chinese miljoenenstad. Roger Federer treft dan Alexander Zverev en Dominic Thiem neemt het op tegen Matteo Berrettini.