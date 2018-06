Geen Zwitsers podium, wel Hollands Tour-optimisme

Bauke Mollema blijft in de Ronde van Zwitserland onder de radar, zoals alleen Bauke Mollema dat kan. Eén keer - in etappe vijf op weg naar Leukerbad - is hij van voren te zien en sprint Mollema naar een vijfde plek in de daguitslag. In de andere bergetappes zit Mollema, in zijn welbekende schokschouderende stijl, achterin de groep met favorieten. In de tijdrit op de laatste dag verspeelt hij zijn tiende plek en wordt uiteindelijk twaalfde. ,,Ik merkte onderweg al dat het er niet inzat. Ik kon niet diep gaan.''



Maar geen paniek. Mollema, die vorig jaar een Tour-etappe won en in de vier jaar daarvoor elfde, zevende, tiende en zesde werd, weet hoe hij zich voor moet bereiden op de juli-maand. Deze twaalfde plek in Zwitserland zegt hem weinig over de aankomende Tour. Dat stelt Mollema trouwens al heel de week. ,,Dit is een wedstrijd op zichzelf. Ik ben ook niet bezig met hoe de anderen hier rijden. Ik heb in het verleden ook wel eens slecht gereden in de Dauphiné om vervolgens goed in de Tour te zijn.''



Direct na de tijdrit is Mollema met ploeggenoot Koen de Kort naar het wintersportoord Pontresina voor nog een hoogtestage van bijna twee weken. ,,Ik heb er voor de Tour wel vertrouwen in hoor."