Gefrustreerde Djokovic blijft hannesen met arm

Novak Djokovic blijft sukkelen met zijn elleboog. De voormalige nummer één van de wereld had bij zijn verlies in de vierde ronde van de Australian Open tegen het Zuid-Koreaanse talent Chung Hyeon nog steeds veel pijn in de arm waarmee hij slaat en serveert. ,,Ik voelde het de hele wedstrijd, de elleboog is jammer genoeg nog niet helemaal in orde", zegt Djokovic in Melbourne.