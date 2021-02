Gefrustreerde Pliskova uitgeschakeld, thuisfavoriete Barty wél door

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova is uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open. De voormalige nummer 1 van de wereld, die als zesde was geplaatst in het grand slam van Melbourne, verloor in twee sets van haar landgenote Karilona Muchova: 5-7 en 5-7. Ashleigh Barty is wél door.

Pliskova had vooral ruzie met zichzelf in de partij en reageerde haar frustraties af op haar racket. De umpire nam haar een punt af nadat ze voor de tweede keer haar racket wegsmeet. De tweede keer deed ze dat in de spelerstunnel uit het zicht van de umpire, maar een official was getuige en gaf het vergrijp alsnog door.

Het strafpunt maakte voor even beter tennis los bij Pliskova. Ze won in de tweede set vijf games op rij, maar vervolgens ging het weer helemaal mis en won Muchova zeven games op rij en daarmee de partij. Muchova treft in de vierde ronde de Belgische Elise Mertens, die superieur was aan de Zwitserse Belinda Bencic. Mertens won in een goed uur in twee sets: 6-2 en 6-1.

Elina Svitolina moest even op gang komen tegen Joelia Poetintseva, maar toen de nummer vijf van de plaatsingslijst uit Oekraïne haar slag gevonden had, rekende ze snel af met haar Kazachse tegenstander: 6-4 6-0. Bij een achterstand van 4-3 in de eerste set kwam Svitolina op stoom en won de volgende negen games. Ze neemt het in de vierde ronde op tegen de ongeplaatste Amerikaanse Jessica Pegula, die in de derde ronde veel te sterk was voor de Franse Kristina Mladenovic: 6-2 en 6-1.

Barty heeft zonder al te grote problemen de laatste zestien bereikt. De nummer 1 van de wereld, favoriete voor de eindzege in het grandslamtoernooi, zette in de derde ronde de Russin Ekaterina Aleksandrova in twee sets opzij: 6-2 en 6-4.