Gehavend AZ schrijft voetbalsprookje bij Napoli en boekt eindelijk zege

In Napels was Dani de Wit de spits die Boadu moest vergeten maar in de wedstrijd tegen Napoli was hij haast net zoveel achterin als voorin. Toch was hij het die AZ in de tweede helft op voorsprong zette na een spaarzame, maar typisch fraaie AZ-aanval met een teruggetrokken voorzet van Jonas Svensson aan de achterlijn. Zijn vierde goal alweer van het seizoen. Het was tevens het enige schot op doel in de tweede helft terwijl AZ toch een team is dat altijd kiest voor de aanval. Tegen Napoli kon het niet anders.