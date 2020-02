Gehavend Dynamo moet nationale volleybeker afstaan aan Groningers

In een spannend duel had Lycurgus zowel in de derde als de vierde set de langste adem. Dynamo had nog wel de eerste set gewonnen in sporthal De Maaspoort, maar op dat moment waren de zorgen al groot voor coach Redbad Strikwerda. Routinier Renzo Verschuren kon helemaal niet spelen, spelverder Freek de Weijer had last van een rugblessure en kon niet voluit gaan. Aanvaller Rik van Solkema was alleen inzetbaar om een paar keer te serveren.