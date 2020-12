Gehavend Feyenoord moet 'finale' winnen na thuisverlies tegen Dinamo Zagreb

Feyenoord moest in de eigen Kuip winnen van Dinamo Zagreb en CSKA Moskou moest in eigen huis winnen van Wolfsberger AC. Dan zou de ploeg van Dick Advocaat ook na de winter actief zijn in de Europa League. Dat droomscenario kwam donderdagavond echter geen moment dichtbij voor Feyenoord, dat met Luciano Narsingh in de basis begon. Ook Marcos Senesi was ‘gewoon’ van de partij, ondanks het feit dat hij in de warming-up wat last had van zijn bovenbeen.