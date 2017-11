Gehavende Van der Poel hoopt zondag weer te starten

Rojer verliest met Tecau eerste duel ATP Finals

21:14 Jean-Julien Rojer is er met zijn dubbelpartner Horia Tecau niet in geslaagd het eerste duel van de ATP Finals in Londen te winnen. Het Nederlands/Roemeense duo moest hun meerdere erkennen in Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut uit Frankrijk: 1-6 7-6(7) 10-8.