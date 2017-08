Gelderland cup prooi voor Italië

Bijzondere overwinning voor Ten Boer bij Run­ners­world­loop

21:20 De jaarlijkse Runnersworldloop van AV Veluwe is voor de vijfde maal gewonnen door Gert-Jan Wassink. Hij kwam in 32.31 over de streep. Al sprong de overwinning van Marjolein ten Boer, getraind door Wassink, het meest in het oog.