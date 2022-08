‘Gelukkige’ Max Verstappen imponeert Charles Leclerc met razendsnelle tijd in tweede vrije training

Met video'sMax Verstappen heeft in de tweede vrije training van de Grand Prix van België indruk gemaakt. De wereldkampioen was in zijn Red Bull veel sneller dan al zijn concurrenten. Charles Leclerc zette de tweede tijd neer, op bijna een seconde.

Sainz was tijdens de eerste training met 1.46,538 de snelste. Verstappen kwam tijdens de tweede sessie tot 1.45,507. ,,Wow...", reageerde Leclerc toen hij de tijd van zijn rivaal hoorde. “Ok. 1.45, dat is echt... snel.”

Net als tijdens de eerste training speelde het weer een flinke rol in het uurtje dat de coureurs kregen. Het was fris, wat ervoor zorgde dat er veel klachten waren over het gebrek aan temperatuur in de banden. Én het was buiig, wat de bandenkeuze lastig maakte.

Verstappen rijdt dit weekeinde met zijn vierde motor van het seizoen en dat levert hem een gridstraf op voor de race van zondag. Omdat er flink wat coureurs zijn die hetzelfde doen, is een goede kwalificatie alsnog van groot belang.

Bekijk hieronder de snelle tijd van Verstappen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees ook: Max Verstappen start na straffen achteraan in België

,,We hebben gewoon gekeken wat de beste set up zou zijn voor de auto”, reageerde Verstappen na de tweede vrije training. ,,Zodra we naar buiten gingen, werkte de wagen behoorlijk goed. Eigenlijk was ik na de eerste run al gelukkig met de auto. Ik had graag meer rondjes gereden, maar het is een goede start geweest.”

Mercedes had het moeilijk in de frisse omstandigheden in Spa. Lewis Hamilton kwam uiteindelijk tot een zesde tijd, George Russell tot de achtste. Die laatste uitte zijn onvrede over zijn koude banden het duidelijkst over de radio. Uiteindelijk gaf hij ruim anderhalve seconde toe op Verstappen, Hamilton hield de schade net binnen de anderhalve tel. Sergio Pérez, ploeggenoot van Verstappen, kwam slechts tot een tiende tijd. De Mexicaan bleef lang binnen en kon ook daarna niet overtuigen.

,,We hadden erg veel pech met de omstandigheden", aldus Pérez. ,,We waren gewoon op het verkeerde moment buiten. Toen ik mijn snelle rondje op de zachte banden wilde doen, was het behoorlijk vochtig. Dan verlies je de balans snel in een bocht. Ik denk dat we er goed op staan, maar alles moet goed vallen.”

Bekijk hieronder de reactie van Leclerc op de tijd van Verstappen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag volgt de race waar Max Verstappen enorm naar uitkijkt. ,,Ik heb de kriebels, ik wil er weer tegenaan”, zei de Limburger van Red Bull deze week. Verstappen heeft aan kop van het WK-klassement maar liefst 80 punten voorsprong op Leclerc.

Bekijk hieronder de tijden van de tweede vrije training:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Max Verstappen © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.