Gemengde gevoelens bij Eefje Boons na prima halve finale op EK in Berlijn

Boons liep in de twee halve finale een tijd van 12,94 seconden, slechts acht honderdsten boven haar persoonlijk record. ,,Ik startte prima en kon goed doorlopen. Vooral met de start was ik erg blij, want daar hebben we de laatste weken hard op getraind. Het was gewoon een goede race, maar het is zo jammer dat het net niet genoeg voor de finale was.'' Want liefst vier deelneemsters liepen dezelfde tijd als Boons in de verschillende halve finales, waardoor de beslissing wie alsnog naar de finale zou gaan op duizendsten van een seconden werd beslist. Dat viel uit in het nadeel van Boons. ,,Zonde'', reageerde Boons vanuit het stadion in Berlijn waar ze later op de donderdagavond de finale bekeek vanaf de tribunes. ,,Zeker wanneer je de tijdens bekijkt. Ik had daar best tussen kunnen lopen. Maar ja het is niet anders. Nu gaan we de komende weken deze race analyseren en bekijken wat er beter kan.''