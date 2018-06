Genadeloze Sjarapova maakt korte metten met Pliskova

Waterpolo­sters verliezen finale World League

14:52 De Nederlandse waterpolosters zijn er niet in geslaagd de World League te winnen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor in het Chinese Kunshan de finale van de Verenigde Staten met 8-6. De zilveren medaille is wel het beste resultaat ooit van Oranje in het mondiale toptoernooi.