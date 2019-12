Generale repetitie levert Wild en Pieters Nederlandse titel op

De wereldkampioenen bleven met 65 punten de duo's Marit Raaijmakers/Amber van der Hulst (28 punten) en Mylène de Zoete/Bente van Teeseling (20) ruim voor. Pieters en Wild beschouwden het kampioenschap als ideale voorbereiding op de komende WK, die in februari in Berlijn worden gehouden. Ze namen een ronde voorsprong op de rest van het veld en wonnen veruit de meeste sprints.



,,Deze wedstrijd was voor ons een belangrijke oefening", zei Wild. ,,Dan moet je denken aan de plek waar je wisselt op de baan, maar ook in de groep. Ook vonden we het gewoon leuk om een keer in dit regenboogpak te kunnen rijden tijdens een wedstrijd."