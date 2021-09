Generatie-Verstappen verzekerd van topteam, maar aanwas ontbreekt: ‘Talent moet wel de kans krijgen’

Door Arjan Schouten



De toekomst staat, met een topkwartet. Max Verstappen (23) bij Red Bull, Charles Leclerc (23) bij Ferrari, Lando Norris (21) bij McLaren en in 2022 ook George Russell (23) bij Mercedes. Daar kan de sport jarenlang mee vooruit. En toch knaagt er iets, proef je als je goed luistert naar de topfiguren in Monza. Na alle jubelverhalen over de sfeer in Zandvoort is de aandacht in Italië verlegd naar de toekomst van de sport. Naar één probleem: zoveel talent, zo weinig plaats...