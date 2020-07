Genieten van een GP van Max, na zeven maanden kan het weer

Alle ogen zullen op de Limburger gericht zijn. Voorlopig niet op de tribunes naast het asfalt, maar des te meer in de huiskamers en cafés thuis in Nederland. Hij refereerde er gisteren in Oostenrijk al even aan in de kwalificatie, waar hij beide Mercedessen voor moest laten met een toch wel onverwacht flink verschil van een halve seconde. ,,Voor mij geen drama, hoor. Misschien in Nederland al wel, maar dat boeit me niet’’, klonk het van achter zijn mondkapje. ,,Ik focus gewoon op mezelf en op mijn team en dan zien we wel wat er gebeurt.’’



Hij mag de hoop van een hele sportnatie op zijn schouders voelen, Verstappen gaat er bepaald niet onder gebukt. Die derde plaats in de eerste kwalificatie op de Red Bull Ring kon je op tal van manieren uitleggen en natuurlijk besloot hij de meest positieve lezing te kiezen. ,,We hebben hier nog nooit de snelste auto gehad, gerekend over één rondje’’, merkte hij terecht op. De laatste twee jaar won hij in Spielberg, maar dat was twee keer na een inhaalrace en nooit van pole. Waarom zou dat vandaag dan niet weer kunnen?