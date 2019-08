Genoa maakt komst Schöne bekend, Kagawa naar Real Zaragoza

Vanuit Braziliaanse media verschenen eerder vandaag berichten dat Ajax de transferrechten van São Paulo over David Neres zou hebben overgenomen. Volgens de Amsterdammers is dit niet aan de orde.



Onlangs stelde São Paulo wel aan Ajax voor om de twintig procent van de transferrechten, die begin 2017 werden afgesloten toen David Neres de overstap maakte naar Amsterdam, voor 9 miljoen euro over te nemen. In dat geval zou de Braziliaan, voor wie Ajax destijds 15 miljoen euro betaalde, alsnog de duurste Ajacied in de geschiedenis zijn geworden.



Ajax heeft daar echter geen interesse in. Afgelopen woensdag verlengde de Braziliaanse aanvaller zijn verbintenis in Amsterdam tot medio 2023. Voor São Paulo was dit slecht nieuws. De Braziliaanse club verkeert in financiële problemen nadat het onder meer Dani Alves overnam en heeft dringend geld nodig. Aangezien Neres deze zomer Ajax trouw blijft, probeerde de club het op een andere manier, maar dat lukte niet.