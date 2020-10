Geoliede machine van Klopp, Nederlands getint Atalanta en de ingooicoach van Midtjylland

Ajax werd in de groepsfase van de Champions League gelinkt aan Liverpool, Atalanta Bergamo en FC Midtjylland. We nemen de tegenstanders onder de loep.

Liverpool

Vermoedelijk krijgen we de onvermijdelijke anekdote van Sjaak Swart de komende weken veel te horen. Mister Ajax speelde ooit de legendarische mistwedstrijd tegen de Engelsen in het Olympisch Stadion in 1966 en was al op weg naar de kleedkamers omdat hij dacht dat het al rust was. Hij kon het scorebord niet lezen door de mist. Swart kwam weer terug het veld op en maakte de wedstrijd mee die zijn carrière zou vormen. En die van Ajax. Het was direct de enige keer dat de twee meervoudig Europacupwinnaars elkaar troffen in de geschiedenis.

54 jaar later is alles anders. De geoliede machine van trainer Jürgen Klopp veroverde voetbalharten de afgelopen seizoenen. Met de eerste titel voor de club in dertig jaar bovenop de winst in de Champions League in 2019, uiteraard met niet de geringste inbreng van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Al is het de vraag of die laatstgenoemde er wel bij is. Hij staat in de belangstelling van FC Barcelona. Geen nood, daar is Thiago Alcántara al voor gehaald van Bayern München. Misschien een voordeeltje voor Ajax: Liverpool kan niet rekenen op een zinderend Anfield, het stadion waar bijvoorbeeld Barcelona op legendarische wijze omver werd geblazen.

Volledig scherm Joe Gomez, Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk. © AFP

Atalanta Bergamo

Het ook al Nederlands georiënteerde Atalanta uit Bergamo verbaast de voetbalwereld al meer dan een jaar. Ben je dan nog een voetbalverrassing? Ze hebben het in het noorden van Italië in elk geval uitstekend voor elkaar. Met uitgekiend scoutingswerk spoorden ze spelers op als Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens die zich in Bergamo pardoes ontwikkelen als spelers van Europese topklasse. Zo kwam Atalanta vorig seizoen tot de kwartfinale van het toernooi en werd het pas uitgeschakeld in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in het ‘coronatoernooi’ in Lissabon.

De Europese prestaties, veruit de beste uit de clubgeschiedenis, waren een klein doekje voor het bloeden voor al het leed dat Bergamo overkwam tijdens de coronaperiode. De Noord-Italiaanse stad werd zwaar getroffen.

Ajax kan zich opmaken voor een confrontatie met nagenoeg hetzelfde aanvallende Atalanta als vorig seizoen. De club verloor geen belangrijke spelers en vedette Papu Gomez is, zo bleek woensdagavond tegen Lazio, nog steeds in bloedvorm. De aanval is versterkt met Sam Lammers.

Volledig scherm Hans Hateboer en Marten de Roon. © EPA

FC Midtjylland

De Deense debutant FC Midtjylland had ooit nog voormalig Ajacied Rafael van der Vaart onder contract. Dat werd geen groot succes, maar Midtjylland uit Herning ontwikkelde zich verder tot een club die zich woensdagavond via de twee rondes en de play-offs (Slavia Praag werd verslagen) voor het eerst plaatste voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De fusieclub, pas 21 jaar oud, had lang de reputatie dat het een club was die ‘out of the box’ denkt en het Moneyballprincipe toepaste. Ook had het als een van de eerste clubs een ingooicoach in dienst: Thomas Grønnemark, de man die ook Liverpool en Ajax ingooitraining gaf.

Met liefst veertien punten voorsprong werd het afgelopen seizoen kampioen van Denemarken. Het kan dit seizoen weer beschikken over Pione Sisto die in 2015 nog een sensatie was bij Midtjylland en daardoor in de belangstelling stond van het Ajax van trainer Frank de Boer. Sisto koos uiteindelijk in 2016 voor Celta de Vigo maar keerde deze zomer weer terug. Voormalig Heerenveen-speler Anders Dreyer staat er ook onder contract evenals enkele voormalige Deense internationals.

Volledig scherm Rafael van der Vaart. © anp