George Russell rijdt in 2019 voor Williams

George Russell rijdt volgend jaar in de Formule 1. De leider in de Formule 2 heeft een contract getekend bij Williams. Het is de eerste coureur die de Britse renstal bekend maakt voor 2019.

Russell gaat op dit moment aan de leiding in het kampioenschap van de Formule 2. De Engelsman staat daarin ruim voor op Lando Norris, het andere talent dat al een stoeltje in de F1 had. Norris rijdt komt seizoen bij McLaren.

,,Het is een enorme eer om voor een team te rijden met de prestige en geschiedenis van Williams", vertelt de 20-jarige Russell. ,,De Formule 1 is een jeugddroom, al sinds ik als kind naar de races kijk. Dat ik nu op de grid kom te staan naast coureurs die ik al jaren bewonder, is onwerkelijk."

Russell komt uit de opleiding van Mercedes, dat de motoren levert aan Williams. Bij Williams rijden dit jaar Lance Stroll en Sergey Sirotkin. Van de Canadees is zo goed als zeker dat hij volgend seizoen in de wagen van Racing Point Force India rijdt, aangezien zijn vader dat team heeft gekocht. Sirotkin brengt veel geld mee naar Williams. Bekend is echter nog niet of hij mag blijven bij Williams.



Met de komst van Russell krijgt het F1-landschap voor 2019 steeds meer vorm. Er zijn slechts vier stoeltjes nog niet bevestigd. Al wijst alles er op dat Force India komend seizoen met Stroll en Sergio Perez gaat rijden. Dan blijven alleen het tweede stoeltje bij Williams en bij Toro Rosso nog over.

Wie rijdt waar?