Geplaatste Haase kansloos onderuit in eerste ronde op US Open

Weer is Robin Haase, Nederlands beste tennisser, niet verder gekomen dan de eerste ronde op een grand slam. Op de US Open verloor hij van de Brit Kyle Edmund, in drie sets: 6-3, 7-5, 6-3.

Door Rik Spekenbrink

Haase, de nummer 36 van de wereld, was door een aantal afmeldingen voor het eerst in zijn carrière geplaatst op een grand slam, als 32ste. Maar met de 22-jarige Brit Kyle Edmund, de nummer 42 van de wereld, had hij alsnog een zware kluif in de eerste ronde. Toch was Haase (30) met zijn ervaring en goede tennisjaar de favoriet.

Maar het wilde maar niet lukken voor hem. In de rally was Edmund vaak de baas over Haase, die over het algemeen te mat was en met name op de belangrijke punten niet thuis gaf.

Eén break tegen kostte Haase de kop in de eerste set. In het tweede bedrijf kreeg Haase zijn eerste breekkansen, maar na die te hebben gemist was het Edmund die bij 3-3 vijf kansen kreeg om door de opslag van Haase te breken en dat uiteindelijk ook deed. Op de valreep maakte Haase die achterstand ongedaan, hij kwam terug tot 5-5, om meteen daarna in een slechte game zelf weer te worden gebroken. Op love maakte Edmund het af.

Frustraties

De frustraties liepen hoog op bij Haase, die mopperde op mensen in het publiek en zichzelf. Meteen in de eerste game van de derde set verloor hij zijn service andermaal. Gelaten speelde hij vervolgens de partij uit. Met een dubbele fout van Haase op 3-5 ging de wedstrijd als een nachtkaars uit.

Er leken juist kansen te liggen om in New York voor het eerst sinds 2011 weer eens een derde ronde van een major te halen. Haase haalde eerder deze maand de halve finale van een masterstoernooi, in Montreal, een primeur. Pas tegen Roger Federer moest hij passen. Maar het toernooi erop in Cincinnati was de eerste ronde het eindstation en in New York dus ook.