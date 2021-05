Geraint Thomas na sterke tijdrit winnaar in Ronde van Romandië

Ronde van Romandië Bizarre ontknoping in apocalypti­sche Koningin­nen­rit: dubbelslag Woods, Thomas gefrus­treerd na val

1 mei Geraint Thomas heeft in apocalyptische weersomstandigheden op pijnlijke wijze net naast de macht gegrepen in de Ronde van Romandië. De Brit van INEOS Grenadiers reed Marc Soler (Movistar) op de slotklim van de Koninginnenrit naar Thyon 2000 uit de gele leiderstrui, maar de Tourwinnaar van 2018 kwam in de slotmeters ten val door het natte wegdek en moest de dagzege én de leiding in het klassement aan Michael Woods laten.