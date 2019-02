Gerrit en Hermien uit Holten: Liefde voor schaatsen werd dertig jaar geleden liefde voor elkaar

VIDEOSchaatsen bracht hen bij elkaar, al was het een toevallige ontmoeting. We schrijven 1989, het treinstation in Deventer. Hermien Wichers en Gerrit Beunk, allebei destijds uit Laren, ontmoetten elkaar op het perron. Wachtend op de trein die hen naar het WK schaatsen in Oslo zou brengen.

Volledig scherm Schaatssupporters Hermien Wichers (Holten), Berto Kobes (laren, nabij Holten), Gerrit Beunk (Holten) en Berta Bakker (Westwoud) reizen het WK- en EK-toernooi elk jaar achterna. Hermien en Gerrit leerden elkaar door het schaatsen kennen en vormen al 30 jaar een stel. © Walter Van Zoeren

Vanuit Inzell, waar ze nu zijn voor het WK afstanden, vertellen ze hun verhaal. Schaatsen was hun beider passie, maar de liefde voor elkaar kwam pas op het station in Deventer naar boven. ,,Dertig jaar geleden alweer’’, zegt Hermien (65), die nu met Gerrit in Holten woont. ,,We zijn elkaar daarvoor ongetwijfeld al vaker gepasseerd op schaatstoernooien, maar nooit hebben we elkaar gesproken of gezien. Tot dat moment in 1989.’’ Gerrit (67): ,,’s Nachts om drie uur, weet ik nog. Ik was toen al heel gek van schaatsen, maar nooit was ik voor een wedstrijd naar het buitenland gegaan. Pas dat jaar besloot ik de grens over te gaan.’’ En maar goed ook, anders was de ontmoeting met Hermien misschien nooit gebeurd.

Schaatsfans

En nu, dertig jaar verder, reizen de twee gezamenlijk het hele WK-circus achterna, de hele wereld over. En dat doen ze niet alleen. Want ook Berta Bakker (69) en Berto Kobes (62) - ‘geen stelletje hoor’ - haken al jaren aan. Berta en Hermien kennen elkaar nog langer. Berta, van origine een Friezin die naar Westwoud verhuisde, liep Hermien al in 1981 tegen het lijf. Natuurlijk tijdens een schaatsreis. ,,Ik ben opgegroeid met schaatsen’’, vertelt Berta. ,,Thuis stonden we al snel op het ijs en bij wedstrijden was het steevast meeschrijven. En dat doe ik nu nog’’, laat ze de invulschema’s zien. ,,Op het scorebord staan wel vaak de tijden, maar niet alle. En ik wil alles noteren.’’

‘Hilbert, je moet doorrijden!’

1981, wederom Oslo. Het jaar van het legendarische toernooi waar Neerlands trots Hilbert van der Duim een ronde voor het einde stopte met schaatsen, omdat hij dacht dat hij al over de finish was. Het moment van het televisiecommentaar van Leen Pfrommer ‘Hilbert, je moet doorrijden! Hilbert, wat ben je nu toch aan het doen?’ ,,Daar waren we live getuige van’’, zegt Berta. ,,We zaten in een hotel dat we de Missiepost noemden, omdat er niet gedronken mocht worden. Maar dat deden we wel, haha.’’ Na de wedstrijd van Van der Duim ontmoette Berta Hermien. ,,Je hebt al snel contact bij die toernooien, je komt voor hetzelfde. Maakt hetzelfde mee’’, legt Hermien uit. ,,Een paar jaar later liepen we elkaar op de ijsbaan in Deventer weer tegen het lijf. Sindsdien hebben we altijd contact gehouden.’’

En reizen ze gezamenlijk nog steeds het schaatsen achterna. Door heel Europa, of zelfs de wereld. ,,Ik heb heel wat Winterspelen meegemaakt. Maar nu vlieg ik niet graag meer en houd ik het bij wedstrijden in Europa’’, zegt Berta.

Werk

Berto Kobes voegde zich in 1990 bij het gezelschap. De 62-jarige schaatsliefhebber en destijds buurman van Hermien in Laren is de enige van de vier die nog werkt. ,,En dus dagen moet opnemen, haha’’, zegt hij. ,,Maar ik maak er altijd een vakantie van. We gaan wat eerder en blijven wat langer. Hier heb ik meer mee dan met een zomervakantie.’’ Zijn eerste internationale bezoek was Innsbruck in 1990. ,,Mooi was dat, hingen we een groot spandoek op met de tekst ‘Loarne, we bint er weer’’’, refererend aan zijn woonplaats.

