Gert Jan Karsten verloor zijn zoon (18): ‘Ik hoopte dat ik hem nog van gedachten kon veranderen’

Master­class maakt eind aan record­reeks: GA Eagles heeft geen schijn van kans tegen AZ (1-4)

Met een ware masterclass heeft AZ een eind gemaakt aan de imposante recordreeks van Go Ahead Eagles. Na elf wedstrijden op rij zonder nederlaag was er voor de ploeg van trainer René Hake woensdagavond een meer dan duidelijk verlies in de Adelaarshorst: 1-4.

11:18