Gert van Essen wint vierde rit in Stentor Tour Wielerspel

Maria Aparecida Moreira Santos da Silva eindigde achter Van Essen op de tweede plaats in de daguitslag. Zij haalde 346 punten binnen en kwam daardoor zes punten te kort voor de dagzege. De ploegleider uit Twello is blijkbaar goed op dreef in vroege etappes in de Tour de France. In het Stentor Tour Wielerspel won ze vorig jaar de vijfde etappe samen met Marian Bruggeman uit Heino.

De derde plaats in de daguitslag was voor Peter Brouwer. Hij sprokkelde 343 punten in de door Mark Cavendish gewonnen rit. Het was voor het eerst in vijf jaar dat de Brit nog een etappe won in de Tour de France.