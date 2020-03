Geruchten genoeg, maar voorlopig geen transfers: ‘Niemand weet wanneer bal weer rolt’

Door Freek Jansen



AS Roma wil deze zomer Ryan Gravenberch losweken bij Ajax, Borussia Dortmund ziet in Erik ten Hag mogelijk de nieuwe hoofdtrainer en PSV hengelt naar het Braziliaanse Santos-talent Kaio Jorge. Het was even een tijdje stil, maar in de voorbije dagen stonden de buitenlandse kranten weer vol met transfergeruchten. Zoals dat altijd in deze maanden het geval is.