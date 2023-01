Gerwyn Price komt met koptelefoon het podium op voor vijfde set in kwartfinale WK

Veel hielp de actie van Price nog niet, want hij verloor ook de vijfde set tegen de Duitser die nu dus op een 4-1 voorsprong staat en nog maar één set nodig heeft om de nummer 1 van de wereld uit te schakelen in de kwartfinale van het WK darts. Price liet zijn koptelefoon weer achter toen hij het podium op kwam voor de zesde set. Wel droeg hij toen oordoppen, nadat hij in de vijfde set flink stond te klooien met de koptelefoon die vaak afzakte.



Price bevestigde dinsdagavond na zijn partij tegen Raymond van Barneveld dat hij had overwogen om met een koptelefoon op te gaan gooien, om zich te kunnen afsluiten van de negativiteit van het publiek richting hem. Dat is sinds een paar akkefietjes op het podium met andere spelers het geval en wordt maar niet minder. ,,Als Raymond beter in de wedstrijd had gezeten en het publiek zich meer tegen mij had gekeerd, dan had ik het waarschijnlijk nog wel gedaan. Maar nu was het niet nodig.”