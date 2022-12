Gerwyn Price niet bang voor Barney, Geert Nentjes onderuit tegen ‘showman’: ‘Ik dacht: wat gebeurt hier?’

Gerwyn Price, nummer één van de wereld, is door naar de derde ronde van het WK darts. De Welshman treft daarin mogelijk Raymond van Barneveld, die in de tweede ronde eerst nog van Ryan Meikle moet winnen. Danny van Trijp luisterde zijn WK-debuut op met een zege op voormalig wereldkampioen Steve Beaton en Geert Nentjes ging onderuit tegen ‘showman’ Leonard Gates.

Price deed wat hij moest doen tegen Luke Woodhouse, maar de nummer één van de wereld kwam wel eerst met 1-0 achter. Hij won alsnog met 3-1 waardoor nu mogelijk een duel met Van Barneveld wacht. Barney versloeg Price in november twee keer tijdens de Grand Slam of Darts, maar de Welshman is niet bang voor de Nederlander: ,,Ik had toen ook mijn kansen, maar die pakte ik niet. Nu kan het weer heel anders zijn dus of het nu Van Barneveld wordt of Ryan Meikle, het maakt me niet uit. Het zijn allebei topspeler en ik zal er klaar voor zijn.”

‘Zenuwachtige’ Geert Nentjes onderuit

Showmannetjes, daar houdt het publiek in het Alexandra Palace wel van. Nou, met Leonard Gates werden de dartsfans op hun wenken bediend. Na een fraai dansje bij de walk on stopte de Amerikaan in de eerste set met gooien na het raken van twee keer triple 20 om het publiek op te zwepen en vervolgens 180 te gooien. Uiteindelijk ging hij dansend naar de zege (3-1).

Volledig scherm Leonard Gates danst, Geert Nentjes treurt. © Kieran Cleeves/PDC

,,Ik dacht: wat gebeurt hier nou?”, zei Nentjes na afloop. ,,Bij het ingooien stond hij al met zijn koptelefoon op keihard mee te zingen. Daar zeg je niets van natuurlijk, maar hij was wel nadrukkelijk aanwezig. Het publiek riep ook allemaal ‘USA, USA, USA’. Dat hoorde ik wel, maar het pepte me eigenlijk wel op. Ik dacht: ‘USA? Nee, het moet Nederland worden!’ Maar goed, dit wist ik van tevoren, daar lag het niet aan. Ik was gewoon veel te zenuwachtig.”

Hoewel Nentjes twee keer eerder op het WK speelde, kreeg hij de zenuwen niet onder controle: ,,Het was drie jaar geleden dat ik hier stond dus het is niet dat ik nog als de dag van gisteren wist hoe dat was. Als dit de Players Championship was, had ik gewonnen. Het is een kwestie van meer op dat podium spelen.”

Tegenstander Danny Noppert

Danny Noppert weet wie vrijdagavond zijn tegenstander is in de tweede ronde van het WK. Lang leek dat Ritchie Edhouse te worden, maar David Cameron overleefde matchdarts en kwam terug van een 2-0 achterstand. Hij mag dus spelen tegen The Freeze.

Programma/uitslagen:

Geert Nentjes - Leonard Gates 1-3

Ritchie Edhouse - David Cameron 2-3

Steve Beaton - Danny van Trijp 0-3

Gerwyn Price - Luke Woodhouse 3-1

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

