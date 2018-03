Gesink geeft op met knieklachten in Catalonië

Waarom Aubameyang Gabon verkoos boven Frankrijk en Spanje

17:07 Hij is geboren in Frankrijk, zijn moeder is Spaans en zijn vader Gabonees. Pierre-Emerick Aubameyang kon dus kiezen voor welk land hij wilde voetballen. De Arsenal-aanvaller had met Frankrijk of Spanje op het WK kunnen schitteren, maar Aubameyang koos voor Gabon.