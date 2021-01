Gesink: ‘Zou gestoord zijn als ik nu van boord stap, straks wint die gek nog de Tour’

Video Megacrash Tommy Ford bij Super G in Adelboden

14:51 De Amerikaanse skiër Tommy Ford is vanmorgen na een zware crash bij de Super G van Adelboden met een helikopter afgevoerd naar een ziekenhuis. De 31-jarige Ford verloor de controle over zijn ski’s, vloog voorover en belandde enkele tientallen meters verderop in een vangnet. Hij bleef roerloos liggen en werd lang ter plaatse verzorgd.