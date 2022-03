Gestopte Ashleigh Barty staat eerste plaats op wereldranglijst al af: ‘Ik schrok enorm’

Iga Swiatek, de nummer 2 van de wereld, is de voornaamste kandidate om na het toernooi van Miami de eerste plaats over te nemen van Barty. De 20-jarige Poolse won afgelopen week het toernooi van Indian Wells en klom daardoor naar de tweede plek. Swiatek heeft ruim 2200 punten achterstand op Barty, die de ranglijst sinds 9 september 2019 onafgebroken aanvoert.

Volledig scherm Iga Swiatek © ANP / EPA De 25-jarige Australische, vorig jaar winnares in Miami, maakte woensdag bekend dat ze per direct stopt met tennissen. In principe zou Barty, gezien de voorsprong die ze heeft, nog een tijdje aan kop kunnen blijven staan. ,,Maar mijn naam wordt bij de volgende publicatie van de ranking van de lijst gehaald”, aldus de Australische. ,,Het wordt een spannende tijd voor de WTA Tour met een nieuwe nummer 1, een coole periode breekt nu aan voor de andere tennissters.”

Swiatek zat op haar hotelkamer in Miami toen een lid van haar begeleidingsstaf binnenkwam en zei dat ze haar laptop moest neerleggen. ,,Ik schrok enorm, maar toen vertelden ze dat ik de nieuwe nummer 1 van de wereld kan worden. Maar goed, het heeft geen zin om daar nu over na te denken. Ik moet me voorbereiden op een nieuw toernooi en gefocust blijven op wat ik moet doen”, aldus Swiatek, die naar eigen zeggen ,,heel lang” moest huilen toen ze hoorde dat Barty haar afscheid had aangekondigd. De Poolse beleefde in 2020 haar doorbraak door tot ieders verrassing Roland Garros te winnen.

Osaka wint in Miami na gesprek met therapeut

Naomi Osaka is het WTA-toernooi van Miami begonnen met een overtuigende zege. De Japanse versloeg de Australische Astra Sharma met 6-3 6-4 en treft nu Angelique Kerber uit Duitsland in de tweede ronde, een partij tussen twee voormalige nummers 1 van de wereld. Osaka liet in Miami zien dat ze haar veelbesproken aftocht in Indian Wells achter zich heeft gelaten.

Volledig scherm Naomi Osaka staat de pers te woord. © AFP De 24-jarige Japanse, winnares van vier grandslamtoernooien, verloor een kleine twee weken geleden in Indian Wells in de tweede ronde van de Russin Veronika Koedermetova. Osaka verliet de baan in tranen, nadat ze tijdens de partij ook al emotioneel was geworden omdat iemand in het publiek iets lelijks naar haar had geroepen.

,,Na Indian Wells ben ik eindelijk gaan praten met een therapeut”, zei Osaka in Miami. ,,Ik ben een binnenvetter en ik wil altijd alles zelf oplossen. Maar het mentale aspect is zó belangrijk. Als een professional je daarbij kan helpen, al is het maar 5 procent, dan is het dat al waard. Ik wil dat niets me van mijn stuk brengt, wat er ook gebeurt. Ik heb geen fijne herinneringen aan de laatste partij die ik speelde. Ik wilde hier bewijzen dat ik terug kan komen, de strijd aan kan en met een zo goed mogelijke houding op de baan kan staan, ongeacht of ik win of verlies.”

De Japanse, afgezakt naar de 77e plek op de wereldranglijst, serveerde sterk en gaf Sharma geen enkele kans om te breken. Zelf wist ze de Australische in beide sets een keer te breken.