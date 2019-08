Gestopte Petacchi alsnog geschorst

Petacchi was al sinds mei voorlopig verbannen uit het wielrennen, toen zijn naam naar boven kwam in het omvangrijke dopingschandaal Operation Aderlass rond de Duitse sportarts Mark Schmidt. Die coördineerde vanuit zijn praktijk in Erfurt honderden illegale bloedtransfusies. Petacchi, goed voor 48 ritzeges in de drie grote wielerronden, was in de jaren 2012 en 2013 een van zijn klanten. Hij stopte in 2016 met wielrennen.



De UCI kreeg zijn naam door van de Oostenrijkse autoriteiten en op basis van hun informatie heeft de wielrenunie besloten Petacchi alsnog te schorsen, ook al is hij gestopt. De Italiaan was al niet onomstreden. Zijn vijf ritzeges in de Giro van 2007 waren hem al afgepakt wegens een eerdere overtreding van de dopingregels.