Getafe-coach draait zaken om en hekelt onsportiviteit Ajax, Wikipedia: ‘Spaanse Toneelclub’

Trainer José Bordalás van Getafe vond de spelers van Ajax maar slechte verliezers na de zege van zijn ploeg over twee wedstrijden op de club uit Amsterdam. ,,We hebben heel veel verwijten gekregen “zei hij. ,,Maar we bekeren wel verder. Daar zijn we trots op en heel blij mee.”

Getafe verloor slechts met 2-1 in de Johan Cruijff ArenA. Met die nederlaag plaatste de club uit Spanje zich voor de achtste finales van de Europa League, na de zege van 2-0 van vorige week op de kampioen van Nederland.

,,We zijn afgelopen week beschuldigd van alles”, merkte Bordalás. ,,We zouden het spel expres ophouden. We maakten veel overtredingen en zouden toneel spelen. Maar het ergste vond ik nog dat ze ons een defensieve ploeg noemden.”

Was het ergernis na het duel van donderdagavond? In elk geval was vrijdagochtend op de Nederlandstalige versie van de Wikipedia-pagina van Getafe te lezen dat de voetballers lid zijn van een ‘Spaanse Toneelclub'.

Volledig scherm © Wikipedia

,,Ajax heeft over twee duels slechts tweemaal gescoord, als ik het goed heb”, zei Bordalás gisteravond. ,,We maakten hier al na vijf minuten een belangrijk doelpunt en hebben daarna tweemaal de paal en eenmaal de lat geraakt. Ook werd er nog een doelpunt van ons onterecht afgekeurd. Dat kan je ons toch niet defensief noemen?”

,,Ajax protesteerde vanaf de eerste minuut bij de scheidsrechter”, zag Bordalás. ,,Ze hadden commentaar op alles wat we deden. Dat leidde tot een vrij intimiderende sfeer in het stadion. Maar wij vonden het een geweldige wedstrijd. We hebben genoten.”