Getafe-coach draait zaken om en hekelt onsportiviteit Ajax

Aanklager: boete GA Eagles blijft staan; onderzoek IJsselmeer­vo­gels van tafel

27 februari Go Ahead Eagles is vanavond met gemengde gevoelens teruggekeerd uit Zeist. Het hoger beroep wat de Deventer profclub had aangespannen bij de tuchtcommissie tegen de uitspraak van de aanklager betaald voetbal bleef vruchteloos. De aanklager handhaafde de boete van 3.750 euro na het afgestoken vuurwerk bij De Graafschap. De strafcommissie van de KNVB doet binnen twee weken uitspraak.