Getergde Achtereekte laat zich van haar beste kant zien in Minsk

De verbazing was toch wel wat groot toen Carlijn Achtereekte haar ploeggenote Antoinette de Jong in een interview concurrentes voor de wereldbekerwinst op de 3000 meter zag noemen. De naam van Achtereekte zat daar niet bij. ,,Ik dacht nog ‘hé , vergeet je je teamgenoot niet?’.”

Achtereekte pakte vrijdagavond de zilveren medaille op de 3000 meter in Minsk en was daarmee verreweg de beste Nederlandse tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op die afstand. Ze heeft geen boze gevoelens richting haar ploeggenote. ,,Misschien was ze me even vergeten, of onderschat ze me.... Nee hoor, ik weet wel hoe dat gaat. Je wordt als schaatser ergens naar gevraagd en dan roep je wat namen. Volledig zal ze niet zijn geweest, al had ze mijn naam wel kunnen noemen, haha. Ik ben toch de regerend olympisch kampioene op die afstand. Niet zomaar een koekebakker.”

Getergd

Achtereekte doet er wat luchtig over, maar geeft toch aan getergd te zijn geweest. ,,Ik wilde wel heel graag wat laten zien. Zeker omdat ik me nu al aan het begin van het seizoen goed voel. Dat is wel eens anders geweest waardoor ik de eerste wereldbekerwedstrijden miste en niet goed wist hoe ik ik internationaal voor stond. Nu heb ik daar wel een goed idee bij.”

Al tijdens de wereldbeker kwalificatiewedstrijden in Heerenveen vorige maand gaf ze haar visitekaartje af. ,,Al moest ik toen heel erg wennen, ik kon al zo snel veel snelheid kon maken. Dat komt voort uit de nieuwe manier van trainen en mijn lichaam heeft er even voor nodig om dat te reguleren", zei ze destijds al. In die wedstrijden begon ze eigenlijk te snel en moest dat aan het einde van de race bekopen. En kreeg ze op haar donder van coach Jac Orie. Nu in haar race tegen Antoinette de Jong was ze veel geduldiger. ,,Ik moet vertrouwen op mijn kwaliteiten. Antoinette ging er als een speer vandoor en ik moest aanklampen, maar wel op techniek blijven schaatsen. Dat lukte en drie rondes voor het einde wist ik dat ik moest gaan. Jac was nu wel tevreden, hij zei dat ik echt goed gereden had.”

Overleven

Ze versnelde de laatste rondes, zette De Jong op achterstand en klokte 4.05,15 minuten. Een prima tijd op het zware ijs in Minsk. ,,Het plakte een beetje, waardoor het heel zwaar was. Dat merkte ik donderdag al bij het inrijden waardoor ik wist dat het geen zin zou hebben om er vanaf het begin vol in te klappen. Dat zou je moeten bezuren aan het einde. En dat zag je bij meerdere rijdsters. Die laatste ronde was heftig, dat was echt overleven.”