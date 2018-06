Getouwtrek om doelman Alisson, Roma krijgt concurrentie voor Kluivert

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Espanyol strikt Rubi als trainer

Johan Francesc Ferrer, beter bekend onder de naam Rubi, is de nieuwe trainer van Espanyol. Zijn komst was al voorzien nadat Rubi, die met Huesca promoveerde naar de hoogste klasse van het Spaanse voetbal, zijn vertrek daar had aangekondigd. Bij de tweede club van Barcelona is Rubi de opvolger van de in de slotfase van het seizoen ontslagen Quique Sánchez Flores.

RCD Espanyol on Twitter Una trajectòria plena de perseverança, ambició, tenacitat i resiliència. #RubiPerico, nou tècnic #RCDE! ⚪🔵 Una trayectoria llena de perseverancia, ambición, tenacidad y resiliencia. ¡Rubi, nuevo técnico del #RCDE! ⚪🔵 https://t.co/iLoD9IPaD5

Volop strijd om Allison

De Braziliaanse doelman Alisson Ramses Becker lijkt deze zomer de meest gewilde doelman op aarde te zijn. Nadat Liverpool al nadrukkelijk lonkte naar de keeper van AS Roma lijkt ook Real Madrid de 'Goddelijke Kanarie' naar Bernabéu te willen lokken. Dat meldt Marca. Allison moet in Madrid Kaylor Navas opvolgen. De keeper uit Costa Rica wordt bij Real nog altijd niet als zekerheidje gezien.

Volledig scherm Alisson Becker. © Getty Images

Ook Liverpool en Spurs willen Kluivert

Volledig scherm Justin Kluivert. © Pro shots Justin Kluivert lijkt zijn carrière voort te zetten bij AS Roma, maar de Italiaanse topclub heeft nog altijd geen akkoord met Ajax over een transfersom voor het Amsterdamse talent. Kluivert, die nog tot 2019 onder contract staat bij Ajax, moet naar verluidt minimaal dertig miljoen euro opleveren. Volgens de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport heeft AS Roma, de club van Rick Karsdorp en Kevin Strootman, dit weekeinde bovendien flinke concurrentie gekregen van Tottenham Hotspur en Liverpool.

Vorstelijk salaris voor Bale bij United

Het lijkt er steeds meer op dat Manchester United voor deze zomer de zinnen heeft gezet op een terugkeer van Gareth Bale naar de Premier League. The Times meldt vandaag dat United bereid is om aan de vraagprijs van Real Madrid - een slordige 97 miljoen euro - te voldoen. In Manchester zou bovendien een vorstelijk salaris voor de Welshman klaarliggen. Met 570.000 euro per week hoopt directeur Ed Woodward de ster van de Champions League-finale te overtuigen.



Bale verruilde Tottenham Hotspur in 2013 voor Real, dat ruim 100 miljoen euro voor hem betaalde. In Madrid werd hij echter nooit onomstreden, en moest Bale het doen met een rol in de schaduw van Cristiano Ronaldo.

Volledig scherm © Getty Images

Fekir volgende miljoenenaankoop Liverpool

Nog voor het WK van start gaat hoopt Liverpool zijn tweede grote zomeraankoop vast te leggen. Nabil Fekir, met Frankrijk actief op het toernooi, moet na Fabinho de volgende nieuwe blikvanger worden op Anfield Road. Verschillende Britse en Franse media melden dat Liverpool ruim 68 miljoen euro overheeft voor de spelmaker. Romain Collet-Gaudin, een Franse journalist van Eurosport en Canal Plus beweert dat Fekir en zijn management vandaag naar Liverpool afreizen voor de onderhandelingen. Fekir (24) was dit seizoen aanvoerder van Olympique Lyon, de nummer 3 van Frankrijk. Maandag namen de 'Reds' verdedigende middenvelder Fabinho al voor 46 miljoen euro over van Monaco.

Volledig scherm Nabil Fekir (l) scoorde dinsdag voor Frankrijk tegen Ierland. © Getty Images

Rooney gaat Zlatan achterna

In navolging van Zlatan Ibrahimovic staat ook Wayne Rooney op het punt de Atlantische Oceaan over te steken. Volgens Sky Sports ondertekent de Engelse spits komende week een contract voor twee jaar bij de Amerikaanse club D.C. United. De 32-jarige Engelsman keerde vorig jaar met veel bombarie terug bij zijn jeugdliefde Everton, maar hij kon de hooggespannen verwachtingen in het blauwe deel van Liverpool niet echt waarmaken.



Voor Rooney zou in Washington bij D.C. United een contract van 5 miljoen dollar per jaar klaarliggen, omgerekend zo'n 4,3 miljoen euro. De topschutter aller tijden van het Engelse elftal komt in de Major League Soccer een oud-ploeggenoot van Manchester United tegen. Ibrahimovic verkaste begin dit jaar van Manchester naar Los Angeles Galaxy.



Rooney zou bij Everton te horen hebben gekregen dat hij komend seizoen niet meer verzekerd is van een basisplaats. De Engelsman kan na zijn actieve voetbalcarrière wel weer terugkeren op Goodison Park, om als trainer verder te gaan bij 'zijn' club.