Gevierde Halep ontsnapt in Cincinnati aan vroege uitschakeling

Halep keek tegen de mondiale nummer 43 na nog geen drie kwartier tegen een 6-3 2-0-achterstand aan en haar spel was niet overtuigend. Ze knokte zich echter knap terug in de wedstrijd en na ruim twee uur maakte ze het na een break op 4-4 op eigen service af.



Na afloop gaf Halep (27) toe dat ze in de beginfase nog te veel met haar voetblessure bezig was. Die kwetsuur dwong haar vorige week in Toronto tot opgave. Vorig jaar haalde Halep de finale in Cincinnati, waarin ze haar meerdere moest erkennen in Kiki Bertens. De winnares van vorig jaar werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Venus Williams.