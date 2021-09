Gevoelig verlies voor Van Gerwen en Van Duivenbode in World Cup of Darts

wedstrijdverslag GA Eagles schuttert er na rust op los en krijgt in Friesland pak slaag van Cambuur

11 september Een helft lang hielden de promovendi SC Cambuur en GA Eagles elkaar tijdens een amusent treffen in Leeuwarden in evenwicht. Na rust trok de thuisploeg even de gashendel open en tien dramatische minuten later hing GA Eagles in de touwen. Pas voor de tweede keer sinds 1993 maakte Cambuur meer dan vier goals in een eredivisieduel en de Deventer ploeg fungeerde zaterdag als de zandzak: 5-2.