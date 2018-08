'Geweldig' EK-zilver dreunt nog wel even na in hoofd van sprintster Van Hunenstijn

Marije van Hunenstijn (23) moet de komende dagen nog wel even bijkomen van alles wat er gebeurde zondagavond. Het zilver na de 4x100 meter estafette op het EK dreunt nog wel na in het hoofd van de Apeldoornse sprintster. ,,Dit is zo geweldig’’, zegt ze.

,,Ik kon als tweede loopster de race daarna goed volgen, alleen was het lastig te zien hoe we finishten. Pas toen de uitslag op het bord kwam in het stadion, durfde ik te juichen.’’

Bekaf

Van Hunenstijn snelde daarna richting de finish om de zilveren plak te vieren met teamgenoten Dafne Schippers, Jamile Samuel en Naomi Sedney. ,,Ik sprintte na mijn 100 meter misschien nog wel dezelfde afstand door, haha. Zo ging ik op in de race. Al was ik wel bekaf toen ik bij de andere meiden aankwam. We vielen elkaar in de armen van blijdschap. De ontlading was enorm.’’ Op de Engelse ploeg stond geen maat. Met name slotloopster Dina Asher-Smith, die ook al de 100 en 200 meter op haar naam schreef, was niet bij te houden. ,,We hadden het er met ons team na de series al over. Er moest een medaille inzitten, maar Dina was wel erg sterk. Ik zag Jamile een hele goede bocht lopen en Naomi nog als eerste het rechte stuk opgaan. Ik dacht: gaat ze nou winnen? Maar toen kwam Dina op stoom. Geen schande overigens om van haar te verliezen.’’

Lange nacht

Het werd nog een lange nacht voor Van Hunenstijn en haar teamgenoten. Na de zilveren race moesten de Oranje-mannen nog van start gaan en daarna stond ook de medaille-uitreiking nog op het programma. ,,Het liep allemaal erg uit, pas rond 01.00 uur ’s nachts kregen we onze medaille. En om 09.00 uur zouden we alweer terugvliegen. Dus ik ben wel moe nu.’’ Van Hunenstijn kwam in Apeldoorn terug, waar geen versieringen op haar wachtten. ,,Ik was eerder terug dan de familie...’’

Volledig scherm Jamile Samuel, Naomi Sedney, Dafne Schippers en Marije van Hunenstijn tijdens de medailleceremonie. © EPA

Druk

Ze hield een fantastisch gevoel over aan het EK, waar ze voor het eerst ook individueel aan de start van de 100 meter verscheen. ,,Ik had als doel om de halve finales te halen en dat is gelukt. Daar ben ik heel trots op. Al was ik niet helemaal tevreden over de manier waarop ik die halve finale liep. Technisch mankeerde er nogal wat aan, het was te slordig. Het ging allemaal een beetje aan me voorbij. Misschien dat de entourage te veel indruk op me maakte, ik weet het niet. Toen ik eenmaal de halve finale had gehaald, was de druk ook wat weg. Ik wilde graag laten zien dat ik die kon halen. Dat is achteraf niet goed geweest, denk ik. Misschien dat ik in de toekomst de lat nog hoger moet gaan leggen. Dit was wel een leermoment, de druk mag er niet af na de series.’’