Gibbons houdt Impey van derde 'dubbel’ op rij bij Zuid-Afrikaans kampioenschap

Thomas beste speler in gehalveerd programma, Rosario stelt teleur

13:06 In het gehalveerde eredivisieprogramma van dit weekeinde haalde Ryan Thomas het hoogste cijfer. De PSV-middenvelder die door trainer Ernest Faber in de spits werd geposteerd was belangrijk in de eerste zege van het jaar van de gevallen topclub. Ook nieuweling Ricardo Rodriguez scoorde met een 7,5 een hoog cijfer. Net als de Groningse matchwinner Ramon Lundqvist.