Gijs Brouwer debuteert als ‘goede aanvulling’ in selectie Davis Cup Finals

Haarhuis ziet in Brouwer, de mondiale nummer 147, ‘een goede aanvulling in het team’. ,,Hij heeft de afgelopen grand slams goede resultaten behaald en bevestigd dat hij dit niveau aankan”, zei de captain.

Oranje treft in Split vanaf 12 september achtereenvolgens Finland, de Verenigde Staten en gastland Kroatië. Elke ontmoeting bestaat uit drie wedstrijden: twee singles en een dubbel. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase, later dit jaar in Valencia.

,,Super dat ik met dit team naar de groepsfase van de Finals kan afreizen”, keek Haarhuis vooruit. ,,De ervaring van vorig jaar in Glasgow en Málaga smaakt naar meer, zowel bij mij als bij de spelers. We hebben laten zien dat we heel goed meedoen op het hoogste mondiale tennisniveau. We hebben met sterke singelaars en dubbelspelers een compleet team, maar het wordt een hele klus om bij de eerste 2 in de groep te eindigen. We zullen een absolute teamprestatie moeten leveren”, aldus Haarhuis.