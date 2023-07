Gijs Brouwer en Botic van de Zandschulp vandaag dan eindelijk in actie in eerste ronde op Wimbledon

Het volledige speelschema voor donderdag werd woensdagavond pas om 23.30 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt. Vanwege de vele regen op dinsdag en woensdag is het programma flink verstoord. Na twee dagen met volop regen lijkt het donderdag dan eindelijk droog te gaan blijven in Londen, waar een flinke achterstand weggewerkt zal moeten worden om enigszins op schema te blijven om het hele toernooi binnen twee weken af te ronden. Voor de komende week wordt er ook weer veel regen verwacht in Londen.

Tallon Griekspoor kwam woensdagavond nog wel in actie, maar na een onderbreking van liefst 31 uur verloor hij in drie sets van Márton Fucsovics uit Hongarije. Rosmalen-winnaar Griekspoor last nu een pauze in en komt pas over een kleine maand weer in actie. De graveltoernooien in Bastad en Hamburg laat hij schieten. Griekspoor komt met landgenoot Bart Stevens nog wel uit in het mannendubbelspel op Wimbledon. In de eerste ronde neemt het Nederlandse duo het op tegen de Brit Joe Salisbury en de Amerikaan Rajeev Ram.