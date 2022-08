Gijs Brouwer geniet van stunt in New York: ‘Mijn droom wordt weer groter’

Pas in de derde set is daar kortstondig het besef bij Gijs Brouwer. Hij is héél dicht bij een droomdebuut op een grand slam, een tweede ronde in de US Open. Prompt verliest hij zijn servicebeurt en break voorsprong. Het is meteen het moment om terug te schakelen naar zijn speelplan. Punt voor punt, niet bezig zijn met winnen of verliezen. Koeltjes speelt Brouwer vervolgens de partij uit. In drie setjes boekt hij een haast zakelijke overwinning op de Fransman Adrian Mannarino: 6-3, 6-4, 6-4. Door naar de tweede ronde, 121 duizend dollar rijker, en belangrijker: zijn doorbraak bekrachtigd.