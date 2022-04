Gijs Brouwer moet ATP-debuut uitstellen na aanhoudende regen

Brouwer had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi van het ATP-evenement. De nummer 361 van de wereld versloeg in de laatste kwalificatieronde de Canadees Steven Diez in drie sets, maar daar ging wel flinke discussie aan vooraf.

Diez dacht in de tweede set op zijn derde matchpoint de winst binnen te halen met een sterke return waar Brouwer geen antwoord op had. De umpire riep ‘game, set and match’, tot Brouwer hem attendeerde op een afdruk op het gravel. Volgens de Nederlander was zijn service uit gegaan. Na een minutenlange discussie moest het punt worden overgespeeld en trok Brouwer de partij alsnog naar zich toe (4-6 7-5 6-2). Diez deed in een lang bericht op Twitter zijn beklag over de situatie.