Gijs Brouwer nog één zege verwijderd van debuut in hoofdtoernooi Wimbledon

Gijs Brouwer is dicht bij zijn debuut op het ‘heilige gras’ van Wimbledon. De Nederlander won in de tweede kwalificatieronde met 7-5 en 6-3 van de Oostenrijker Jurij Rodionov. Als hij ook zijn laatste kwalificatieduel met de Fin Otto Virtanen winnend weet af te sluiten, is een plaats in het hoofdtoernooi een feit.