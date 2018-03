Gilbert: Het wielrennen is hypocriet

Volgens de voormalig winnaar van onder de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije moet verder gekeken worden dan alleen het dopinggebruik. ,,Armstrong heeft een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van het wielrennen. Dan spreek ik niet over doping, maar over zijn trainingsaanpak, de positie op de fiets of de trapfrequentie. Dat mag je niet zomaar in de vuilnisbak gooien. Voor mij is hij welkom, ja. We moeten de bladzijde omslaan.”



In het interview spreekt Gilbert zijn verdenkingen nog uit over motortjes in de fiets van collega's. ,,Het moet al gebeurd zijn”, is het antwoord van Gilbert op de vraag of hij de kans groot acht dat er wedstrijden zijn gewonnen met motortjes in het frame. ,,Mensen komen het mij ook vertellen, maar bewijs het eens, hè."



De kopman van Quick-Step Floors stelt zich naar eigen zeggen zelfs vragen bij grote koersen van de laatste jaren. ,,Ik ben nu vijftien jaar profwielrenner en ik heb in totaal al 1.200 koersen gereden. Ik ben misschien zelf twee keer bewust van fiets gewisseld.”