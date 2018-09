Gilbert kondigt zijn comeback aan na zware val in Tour

F1-panel 'Het zal me verbazen als Max niet het podium haalt'

16:46 In aanloop naar elke Formule 1-race kijken we dit seizoen vooruit naar het raceweekeinde met kenners, prominenten en liefhebbers. Voorafgaand aan de GP van Singapore met ex-coureur Jan Lammers, zelf goed voor 23 races in de koningsklasse. En coureur Tom Coronel. ,,Met Leclerc naast hem krijgen we straks huilebalk Vettel weer terug.’’