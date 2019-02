Gilbert laat vorm zien met ritzege in Ronde van de Provence

Het racecircuit in de buurt van Marseille was vorig jaar het decor van de Grote Prijs van Frankrijk in de Formule 1. Zaterdag reden de wielrenners vijf rondjes over het circuit, als eindpunt van de derde etappe. Achter Gilbert eindigde Toms Skujins uit Letland als tweede, de Fransman Tony Gallopin werd derde. De Spanjaard Gorka Izagirre gaat nog steeds aan kop in het algemeen klassement, met 2 seconden voorsprong op de Fransen Gallopin en Thibaut Pinot. Zondag is de slotetappe, van Avignon naar Aix-en-Provence.



Vorig jaar won de Fransman Alexandre Geniez de etappekoers in eigen land, voor Gallopin.