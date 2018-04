Gilbert over gebrek aan zeges: 'Of ik zelf ook eens wil juichen? Natuurlijk'

Gilbert eindigde als tweede in de E3 Harelbeke, achter ploeggenoot Niki Terpstra, die mede door het overwicht van Quick Step alleen vooruit kon blijven. Ook in de Ronde van Vlaanderen stond hij op het podium (derde), op iets lagere hoogte dan -opnieuw- winnaar Terpstra. ,,Of ik ook wel eens wil juichen? Natuurlijk. Maar soms was de koerssituatie dit seizoen niet in mijn eigen voordeel, maar wel in het voordeel van de ploeg'', kijkt Gilbert terug. ,,Wielrennen is een ploegsport.''



Komende zondag rijdt Gilbert ook mee in de laatste voorjaarsklassieker, Luik-Bastenaken-Luik. Zijn droomkoers, die hij in 2011 won. Toch startte hij al twee seizoenen niet meer in La Doyenne. ,,De laatste keer dat ik startte, was drie jaar geleden. Ik had de edities steeds last van pech waardoor ik niet kon starten'', aldus de Belg. ,,Ik heb hier mooie herinneringen. Op deze wegen ben ik begonnen koersen en trainen.''