Giorgi tegen Linette in finale New York

De Italiaanse tennisster verraste in de halve finales op het Amerikaanse hardcourt de als eerste geplaatste Qiang Wang uit China: 4-6 6-4 7-6 (6). Linette was te sterk voor Katerina Siniakova uit Tsjechië, de nummer vijf van de plaatsingslijst: 7-6 (3) 6-2.

Giorgi (27) heeft twee WTA-titels op haar erelijst staan. De Italiaanse won vier jaar geleden op het gras in Rosmalen en was vorig jaar de beste in Linz. Linette (27) wacht nog op haar eerste toernooizege op het hoogste niveau. De Poolse stond één keer eerder in de finale, in 2015 in Tokio.

De Bronx Open dient als voorbereiding op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar dat vanaf komende week ook in New York wordt gespeeld.